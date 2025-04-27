Россиян предупредили об ответственности за сорванные с клумбы цветы

«Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже грозят неприятности. К примеру, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. И, учитывая, что камеры видеонаблюдения стоят почти везде, шанс незаметно сорвать цветы и уйти очень мал. Поэтому детям надо объяснять, что срыв цветов с городской клумбы — не самое лучшее развлечение», — указал юрист.