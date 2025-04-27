Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор подсказал два способа увеличить пенсию

Россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Если выйти на пенсию на 10 лет позже, размер выплаты увеличится более чем в два раза.

Россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза. Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — сказал профессор Виноградов агентству «Прайм».

Он также отметил, что для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) — оператором программы долгосрочных сбережений. Дополнительно, россияне имеют возможность приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что, если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. В это же время в 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, если их накопительная часть была менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.