Профессор подсказал два способа увеличить пенсию

«При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза. Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — сказал профессор Виноградов агентству «Прайм».