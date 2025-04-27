Подозреваемый в убийстве генерала Москалика Кузин дал признательные показания

Речь идет о 42-летнем Игнате Кузине, который на видео рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами и выполнял ряд действий по указанию куратора. Так, Кузин говорит о том, что он купил автомобиль «Фольксваген», в котором установил забранное из тайника взрывное устройство. По словам задержанного, бомба была взорвана дистанционно.