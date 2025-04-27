Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика Кузин дал признательные показания

ФСБ показала видео допроса задержанного по делу об убийстве генерала Москалика в Балашихе.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный по делу об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика дал признательные показания, соответствующую информацию и видео опубликовала ФСБ.

Речь идет о 42-летнем Игнате Кузине, который на видео рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами и выполнял ряд действий по указанию куратора. Так, Кузин говорит о том, что он купил автомобиль «Фольксваген», в котором установил забранное из тайника взрывное устройство. По словам задержанного, бомба была взорвана дистанционно.

Напомним, в пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Следственный комитет сообщил, что в машине генерала Москалика взорвалось устройство с поражающими элементами.

Также сообщалось, что следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в подмосковной Балашихе, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству генерала Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы.