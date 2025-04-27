Подозреваемый в убийстве генерала Москалика Кузин дал признательные показания

Задержанный по делу об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика дал признательные показания, соответствующую информацию и видео опубликовала ФСБ.
Речь идет о 42-летнем Игнате Кузине, который на видео рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами и выполнял ряд действий по указанию куратора. Так, Кузин говорит о том, что он купил автомобиль «Фольксваген», в котором установил забранное из тайника взрывное устройство. По словам задержанного, бомба была взорвана дистанционно.
Напомним, в пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Следственный комитет сообщил, что в машине генерала Москалика взорвалось устройство с поражающими элементами.
Также сообщалось, что следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в подмосковной Балашихе, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству генерала Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы.