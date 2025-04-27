Врач рассказала о пользе ботвы репы

Кроме того, репа является источником редких микроэлементов и металлов: меди, железа, марганца, цинка, йода и других. Фосфора в репе больше, чем в редисе и редьке, а серы, необходимой для очистки крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, больше, чем в любом другом овоще.