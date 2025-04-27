Врач рассказала о пользе ботвы репы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Защитить нервную ткань мозга от повреждений и предотвратить развитие болезни Альцгеймера помогает витамин К, который в большом количестве содержится в ботве репы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Ботва репы — ценный источник витамина К: в 100 граммах содержится 186% от рекомендованной суточной нормы. Этот витамин играет важную роль в укреплении костей путем стимулирования активности молодых клеток костной ткани (остеобластов). Кроме того, он защищает нервную ткань мозга от повреждений и тем самым предотвращает развитие болезни Альцгеймера», — сказала Сухорукова.
Кроме того, репа является источником редких микроэлементов и металлов: меди, железа, марганца, цинка, йода и других. Фосфора в репе больше, чем в редисе и редьке, а серы, необходимой для очистки крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, больше, чем в любом другом овоще.
В репе содержится природный антибиотик, задерживающий развитие некоторых грибков. Также репа богата витаминами Е и Н.
Однако стоит ограничить употребление репы при склонности к аллергическим реакциям, при повышенной кислотности желудка, обострении гастрита, при колите, язве желудка и 12-перстной кишки, осложненных формах диабета, хронической гипотонии, серьезных нарушениях работы почек и печени и склонности к метеоризму. Не стоит давать репу детям в возрасте до двух лет.