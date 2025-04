Пророческое письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за 400 тысяч долларов

Письмо Арчибальда Грейси, выжившего после крушения «Титаника», ушло с молотка за 400 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей). Об этом сообщила The Guardian. Торги состоялись на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире.