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Пророческое письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за 400 тысяч долларов

Письмо Арчибальда Грейси, выжившего после крушения «Титаника», ушло с молотка за 400 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей). Об этом сообщила The Guardian. Торги состоялись на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире.

Источник: Life.ru

Полковник Грейси был пассажиром первого класса. Незадолго до трагедии он написал письмо с пророческими сроками. Также клочок бумаги содержит восхищения мореходными качествами и внешним видом «Титаника».

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем судить его», — гласит письмо, написанное за несколько дней до рокового столкновения с айсбергом.

Аукцион Henry Aldridge and Son of Devizes реализовал лот за сумму, в пять раз превышающую первоначальную оценку. Представители аукционного дома заявили, что это рекордная цена для письма, написанного на борту «Титаника».

Напомним, в ноябре прошлого года часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника», продали на аукционе за $2 млн. Золотые часы от Tiffany вручили Рострону в 1912 году спасённые им пассажиры судна «Карпатия».