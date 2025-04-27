Пророческое письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за 400 тысяч долларов

Полковник Грейси был пассажиром первого класса. Незадолго до трагедии он написал письмо с пророческими сроками. Также клочок бумаги содержит восхищения мореходными качествами и внешним видом «Титаника».
«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем судить его», — гласит письмо, написанное за несколько дней до рокового столкновения с айсбергом.
Аукцион Henry Aldridge and Son of Devizes реализовал лот за сумму, в пять раз превышающую первоначальную оценку. Представители аукционного дома заявили, что это рекордная цена для письма, написанного на борту «Титаника».
Напомним, в ноябре прошлого года часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника», продали на аукционе за $2 млн. Золотые часы от Tiffany вручили Рострону в 1912 году спасённые им пассажиры судна «Карпатия».