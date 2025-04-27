Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты

Инстанция рассмотрела дело жителя Саратовской области. По решению суда, после развода он должен был платить на дочь алименты в размере одного минимального размера оплаты труда. Тем не менее мужчина тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности и большую часть года проводит в стационаре. Он не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме меньше положенных алиментов.