Кинолог рассказал, какие породы не стоит выбирать начинающим собаководам

Не самым удачным выбором в качестве первой собаки будет аргентинский дог. С представителями этой породы раньше бесстрашно ходили на охоту на кабанов и даже пум, обитающих на территории Аргентины. Собака обладает огромной физической силой и выносливостью, а её энергию выдержит не каждый хозяин. Хоть это и довольно спокойные питомцы, которые не проявляют агрессии по отношению к человеку, для новичка, особенно в городских условиях, они явно не подойдут, потому что требуют ответственного подхода.