Врач назвала ключевой симптом холеры

Ранее завозной случай холеры был выявлен в Подмосковье у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. Позже еще один случай заболевания был выявлен у жителя Воронежской области, который прибыл тем же рейсом из Индии. Оба мужчины госпитализированы, противоэпидемические мероприятия продолжаются, рисков распространения заболевания нет.