Ветераны СВО приняли участие во Всероссийском субботнике в Омске

«Очень важно чтить и помнить тех, кто отстоял свою страну и целый мир от фашистских захватчиков. Сбоку мемориала есть qr-коды, которые позволяют узнать подробную информацию об Александре и Владимире Сазоновых. Рекомендую каждому проходящему по Аллее обязательно ознакомиться с их историями, они герои, защищавшие свою Родину от врага, как защищают ее наши бойцы в зоне СВО», — подчеркнул сенатор Иван Евстифеев.