Ветераны СВО приняли участие во Всероссийском субботнике в Омске

Ветераны специальной военной операции (СВО), члены семей погибших героев, находящиеся под опекой регионального филиала фонда «Защитники Отечества», совместно с сенаторами РФ Иваном Евстифеевым и Дмитрием Перминовым провели субботник на Аллее Александра и Владимира Сазоновых. К уборке сквера также присоединились социальные координаторы фонда.
Участники мероприятия не только привели в порядок территорию, но и почтили память героев Александра и Владимира Сазоновых, а также всех омских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу. Дмитрий Перминов подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны, отметив необходимость поддержания памятных мест в надлежащем состоянии.
«Мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны, и продолжать работать над тем, чтобы памятные места всегда оставались ухоженными и достойными», — отметил сенатор РФ, Герой России Дмитрий Перминов.
Фото: Омский филиал фонда «Защитники Отечества».
Сенатор Иван Евстифеев призвал всех ознакомиться с историями героев Александра и Владимира Сазоновых. Прочитать дополнительную информацию можно, используя QR-коды, расположенные рядом с мемориалом.
«Очень важно чтить и помнить тех, кто отстоял свою страну и целый мир от фашистских захватчиков. Сбоку мемориала есть qr-коды, которые позволяют узнать подробную информацию об Александре и Владимире Сазоновых. Рекомендую каждому проходящему по Аллее обязательно ознакомиться с их историями, они герои, защищавшие свою Родину от врага, как защищают ее наши бойцы в зоне СВО», — подчеркнул сенатор Иван Евстифеев.
Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по указу Президента России Владимира Путина, оказывает всестороннюю поддержку ветеранам СВО и семьям погибших, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение, трудоустройство, юридическую помощь и адаптацию жилья. Омский филиал фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 3. Контактный телефон: 8 (3812)35−76−74.