Курьезный гол и три удаления: «Динамо» одержало сухую победу над «Иртышом»

Футбольное «Динамо» из Владивостока победило в выездном матче «Иртыш» благодаря курьезному голу — 1:0. Благодаря этой победе коллектив из столицы Приморья поднялся на четвертое место в турнирной таблице, сообщает ИА PrimaMedia.
Матч между этими соперниками в первом круге завершился вничью — 0:0. Ожидалась борьба и в ответном поединке в Омске. Команды являлись соседями в турнирной таблице, и победа давала шанс вернуться в борьбу за четверку сильнейших. Отметим, что встреча проходила в футбольном манеже.
Хозяева больше владели инициативой, «Динамо» больше оборонялось и действовало за счет контратак. В одной из них Максим Супрун выбежал на ворота, но пробил рядом со штангой.
«Иртыш» прессинговал, но голкипер владивостокцев Антон Шитов справился. В конце первого тайма Джанелидзе открыл счет в матче. Получив мяч на границе штрафной площадки, он перебросил голкипера. Мяч выбили из ворот, но, по всей видимости, он пересек линию, и гол арбитром матча был засчитан.
В дебюте второй половины встречи «динамовцы» сдержали атаки «Иртыша», а после могли удвоить свое преимущество. Все тот же Джанелидзе пробил с одиннадцати метров с убойной позиции, но мяч пролетел выше ворот. В конце матча за второе предупреждение поле покинул главный тренер «Динамо» Михаил Сальников. Уже после хозяева поля были близки к тому, чтобы сравнять счет, но капитан владивостокцев Никита Сергеев сфолил на границе своей штрафной, за что заработал удаление. Наставник «Иртыша» Максим Мишаткин остался крайне недоволен таким решением, требуя назначение пенальти, за что и получил красную карточку. Мяч со штрафного был отправлен мимо ворот, после этого стандарта судья дал финальный свисток.
Следующий поединок «Динамо» проведет во Владивостоке. 3 мая пройдет матч 11-го тура, приморцы сыграют с «Форте» из Таганрога.