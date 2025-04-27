Курьезный гол и три удаления: «Динамо» одержало сухую победу над «Иртышом»

В дебюте второй половины встречи «динамовцы» сдержали атаки «Иртыша», а после могли удвоить свое преимущество. Все тот же Джанелидзе пробил с одиннадцати метров с убойной позиции, но мяч пролетел выше ворот. В конце матча за второе предупреждение поле покинул главный тренер «Динамо» Михаил Сальников. Уже после хозяева поля были близки к тому, чтобы сравнять счет, но капитан владивостокцев Никита Сергеев сфолил на границе своей штрафной, за что заработал удаление. Наставник «Иртыша» Максим Мишаткин остался крайне недоволен таким решением, требуя назначение пенальти, за что и получил красную карточку. Мяч со штрафного был отправлен мимо ворот, после этого стандарта судья дал финальный свисток.