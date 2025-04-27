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Новые правила денежных переводов заработают в России в мае

15 мая этого года в России вступит в силу первая часть принятого пакета «антимошеннических» поправок.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, с этого дня российские банки смогут ограничивать сумму денежных переводов клиентов, которые попали в базу лиц, замеченных в мошенничестве Центробанка РФ, ежемесячным лимитом в 100 тысяч рублей.

Нововведения непосредственным образом начнут распространяться на тех, кого по каким-то причинам российский банковский регулятор заподозрит в мошенничестве. При этом для начала работы ограничений не потребуется возбуждения уголовного дела со стороны МВД, отметила юрист.

В случае подтверждения подозрений ЦБ в части мошеннических действий все денежные переводы человека будут блокироваться, а сам он сможет выяснить причину ограничений и устранить её, если окажется, что он попал под ограничения ошибочно.

Также с 30 мая будет установлен максимальный размер денежного перевода без открытия банковского счета. При упрощенной идентификации гражданина, когда достаточно лишь серии и номера его паспорта, банкам разрешается переводить деньги без открытия счета не более 100 тысяч рублей — раньше такого лимита не было.