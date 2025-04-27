Новые правила денежных переводов заработают в России в мае

Также с 30 мая будет установлен максимальный размер денежного перевода без открытия банковского счета. При упрощенной идентификации гражданина, когда достаточно лишь серии и номера его паспорта, банкам разрешается переводить деньги без открытия счета не более 100 тысяч рублей — раньше такого лимита не было.