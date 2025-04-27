Убийца девяти человек под Тверью обвинил жертв в том, что они не извинились

Осужденный за убийство девяти человек Сергей Егоров заявил, что взял оружие, чтобы люди, в которых он стрелял, извинились перед ним, следует из судебных материалов.
Мужчина утверждал, что не хотел лишать их жизни.
«Не было умысла убивать потерпевших. Карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить. В ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — отметил Егоров в одной из жалоб, текст которой приводит РИА Новости.
Преступление было совершено в начале июня 2017 года в одном из домов в садоводческом кооперативе в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области.
По информации следствия, участники застолья уличили Егорова в обмане по поводу службы в Воздушно-десантных войсках.
В результате этого произошёл конфликт. Мужчина вернулся к оппонентам с охотничьим ружьём и начал стрельбу. После инцидента полиция обнаружила тела четырёх женщин и пяти мужчин. Труп одной из жертв находился в багажнике автомобиля, припаркованного рядом с домом. Все они погибли от огнестрельных ранений.
Егорова задержали на месте происшествия. Мужчина был пьян. В сентябре 2017 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы и взыскал в пользу потерпевших более 10 млн рублей. Мужчина попросил простить его.