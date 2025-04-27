Убийца девяти человек под Тверью обвинил жертв в том, что они не извинились

«Не было умысла убивать потерпевших. Карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить. В ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — отметил Егоров в одной из жалоб, текст которой приводит РИА Новости.