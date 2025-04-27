Неадекват с арбалетом и ружьём устроил бойню посреди улицы, есть раненые

Нападение совершил 38-летний мужчина с арбалетом и ружьём. После атаки он нанёс себе травму и был арестован правоохранителями. Затем все пострадавшие, включая самого преступника, были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Расследование дела передано контртеррористическому подразделению, которое взяло ситуацию под контроль из-за необычных обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь возле отеля Hilton в центре Берлина. По меньшей мере один человек получил ранения.