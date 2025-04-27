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Неадекват с арбалетом и ружьём устроил бойню посреди улицы, есть раненые

В британском городе Лидс, расположенном на севере страны, вооружённый мужчина напал на двух женщин. Пострадавших с ранениями обнаружила прибывшая на вызов полиция Западного Йоркшира. Об этом сообщает издание The Guardian.

Источник: Life.ru

Нападение совершил 38-летний мужчина с арбалетом и ружьём. После атаки он нанёс себе травму и был арестован правоохранителями. Затем все пострадавшие, включая самого преступника, были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Расследование дела передано контртеррористическому подразделению, которое взяло ситуацию под контроль из-за необычных обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь возле отеля Hilton в центре Берлина. По меньшей мере один человек получил ранения.