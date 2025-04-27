Филолог оценила форму мужского рода слова «кофе»

«Дело в том, что в абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. Получилось, что вот этот традиционно закрепившийся мужской род в слове “кофе” выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов. А язык старается избавиться от исключений, подогнать под некую единую логику», — сказала Каленчук.