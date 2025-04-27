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Тверской головорез заявил, что его жертвы могли извиниться и избежать смерти

Электрик Сергей Егоров, признанный виновным в массовом убийстве на территории дачного кооператива в тверском посёлке Редкино, заявил, что трагедии можно было избежать. Его слова содержатся в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения», — отмечал Егоров.

К несчастью, как утверждает осужденный, вместо примирения компания продолжила оскорблять его, а затем и вовсе пыталась избить. В разгар стычки из-за испуга и произошли непроизвольные выстрелы, считает Егоров.

Напомним, в начале июня 2017 года Егоров расстрелял компанию во время застолья после пренебрежительных высказываний в адрес его службы в армии. Тела трёх женщин и пяти мужчин нашли в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело ещё одной женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Егоров был приговорён к пожизненному заключению, несмотря на просьбы смягчить срок до 25 лет.