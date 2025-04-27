Тверской головорез заявил, что его жертвы могли извиниться и избежать смерти

Напомним, в начале июня 2017 года Егоров расстрелял компанию во время застолья после пренебрежительных высказываний в адрес его службы в армии. Тела трёх женщин и пяти мужчин нашли в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело ещё одной женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Егоров был приговорён к пожизненному заключению, несмотря на просьбы смягчить срок до 25 лет.