В Магадане заработал штаб волонтеров акции «Бессмертный полк»

«Волонтёры работают в Молодежном центре Магадана. Можно прийти с маленькой фотографией, наши специалисты фотографию отсканируют, загрузят в программу, отретушируют ее, подберут и рамку, которая необходима по запросу нашего заказчика, и мы уже подготовим ее для формата печати», — рассказала Деревянко.