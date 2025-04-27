В Магадане заработал штаб волонтеров акции «Бессмертный полк»

МАГАДАН, 27 апр — РИА Новости. Штаб, в котором помогают подготовиться к акции «Бессмертный полк», заработал в Магадане, сообщила РИА Новости руководитель департамента молодежной политики Магаданской области Олеся Деревянко.
Ранее власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в 2025 году в Магаданской области пройдет в очном формате. Ее проведут во всех муниципальных округах Колымы. Во многих из них тоже уже работают штабы волонтеров.
«Волонтёры работают в Молодежном центре Магадана. Можно прийти с маленькой фотографией, наши специалисты фотографию отсканируют, загрузят в программу, отретушируют ее, подберут и рамку, которая необходима по запросу нашего заказчика, и мы уже подготовим ее для формата печати», — рассказала Деревянко.