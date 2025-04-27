«Хотел получить извинения». Убивший 9 человек под Тверью рассказал, что могло предотвратить трагедию

Застреливший из карабина девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области Сергей Егоров хотел, чтобы перед ним извинились. Такую версию он изложил в одной из жалоб, содержащихся в материалах суда.
«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — цитирует документ РИА Новости.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 4 июня 2017 года года. Мужчина, поругавшись с компанией отдыхающих дачников, взял охотничий карабин «Сайга» и убил девять человек — шестерых мужчин и трёх женщин.
Вот что рассказала сайту KP.RU единственная выжившая в бойне под Тверью девушка.
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