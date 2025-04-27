«Хотел получить извинения». Убивший 9 человек под Тверью рассказал, что могло предотвратить трагедию

«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — цитирует документ РИА Новости.