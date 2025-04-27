Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками кредитный договор

Верховный суд Российской Федерации признал ничтожным кредитный договор, который мошенники заключили от имени клиентки банка, взломав ее аккаунт в мобильном приложении. Историю рассказывает ТАСС со ссылкой на обзор судебной практики.
Сообщается, что мошенники переподключили номер потерпевшей на свой, а после оформили от ее имени кредит на 265,5 тысячи рублей, используя электронную подпись.
Ранее в Иркутской области прокуратура Слюдянского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые он выплатил по кредиту, оформленному мошенниками. Неизвестный по телефону представился сотрудником сотовой компании и под предлогом перевыпуска сим-карты выманил у пожилого мужчины код подтверждения. Получив доступ к номеру, аферисты оформили на имя пенсионера кредит на 362 тысячи рублей и перевели деньги на свой счёт, а сам потерпевший, не сразу поняв обман, продолжил исправно погашать этот долг.
61-летняя женщина из Бурятии также через суд аннулировала взятый мошенниками кредит.
Тем временем мошенники обманули 64-летнего воронежца. Они позвонили мужчине от лица сотрудника финансового мониторинга и сообщили, что его личный кабинет на портале госуслуг взломан, а преступники пытаются оформить кредит от его имени. Дальше все по объезженной схеме- получение кредита и перевод денег на «безопасный счет». В результате мужчина оформил на себя 900-тысячный кредит и все деньги отдал аферистам.