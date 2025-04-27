Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками кредитный договор

Тем временем мошенники обманули 64-летнего воронежца. Они позвонили мужчине от лица сотрудника финансового мониторинга и сообщили, что его личный кабинет на портале госуслуг взломан, а преступники пытаются оформить кредит от его имени. Дальше все по объезженной схеме- получение кредита и перевод денег на «безопасный счет». В результате мужчина оформил на себя 900-тысячный кредит и все деньги отдал аферистам.