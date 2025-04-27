До +23 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.
День Ангела сегодня, 27 апреля, у Александра, Антона, Ивана, Мартина, Христофора.
Между прочим, 27 апреля 2025 года отмечают Красную горку. Согласно народным приметам, сегодня нельзя надевать старую одежду, особенно серую и темную. Лучше выбирать яркие цвета, особенно красный — на счастье и благополучие.