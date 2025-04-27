Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +23 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 27 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем на севере составит от +18 до +23 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 14.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Южноуральской панорамы

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 27 апреля, у Александра, Антона, Ивана, Мартина, Христофора.

Между прочим, 27 апреля 2025 года отмечают Красную горку. Согласно народным приметам, сегодня нельзя надевать старую одежду, особенно серую и темную. Лучше выбирать яркие цвета, особенно красный — на счастье и благополучие.