Филолог Каленчук: Слово «кофе» должно быть среднего рода, и вот почему

Слово «кофе» выбивается из общей массы тех заимствованных слов, которые в русском языке являются несклоняемыми. При том, что большинство таких слов имеют средний род, за словом «кофе» закрепился мужской род. Между тем это нехарактерно для правил русского языка, объяснила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
Эксперт апеллировала к классику русской литературы Ивану Бунину, который сто лет назад употреблял формы «утреннее кофе», «вкусное кофе». При этом Бунин считался блюстителем чистоты русской речи, подчеркнула Каленчук, отметив, что слово «кофе» начали употреблять в мужском роде из-за формы «кофий», широко используемой в XIX веке.
«Язык старается избавиться от исключений, подогнать под некую единую логику», — резюмировала филолог в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в слове «звонит» изменят ударение. Сейчас считается правильным произносить его, ставя ударение на второй слог, однако в перспективе в правила могут быть внесены изменения и слово «звонит» будет правильным произносить с ударением на первый слог.
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