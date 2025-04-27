Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ

В ноябре 2022 года Мосгорсуд признал блогера-националиста Михаила Налимова виновным в реабилитации нацизма. В суде было установлено, что он публично распространил через интернет в своих соцсетях сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества. Посты он разместил в соцсети «Вконтакте» 4 и 9 мая 2021 года. Там он отождествлял символику Победы в Великой Отечественной войне с символикой сатанизма и пентаграммой. Таким образом, он осквернил сам День Победы, говорится в документах.