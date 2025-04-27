Сильный ветер и +22 обещают в Иркутске 27 апреля

Пока в областном центре устанавливаются высокие температуры и светит солнце, на севере региона ожидают мокрый снег. Дождь пройдет в Чунском, Усть-Кутском и верхнеленских районах. Также в МЧС Иркутской области, предупредили о сильных порывах ветра до 15−17 м/с в западных и центральных районах. Воздух прогреется до +20…+25 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 27 апреля 2025 и в регионе.