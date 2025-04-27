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Сильный ветер и +22 обещают в Иркутске 27 апреля

В северных районах ожидают мокрый снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 27 апреля 2025 года обещает быть теплой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +22 градусов.

Погода в Иркутске 27 апреля 2025.

— Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура +20…+22, — поделились метеорологи.

Пока в областном центре устанавливаются высокие температуры и светит солнце, на севере региона ожидают мокрый снег. Дождь пройдет в Чунском, Усть-Кутском и верхнеленских районах. Также в МЧС Иркутской области, предупредили о сильных порывах ветра до 15−17 м/с в западных и центральных районах. Воздух прогреется до +20…+25 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 27 апреля 2025 и в регионе.