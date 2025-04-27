Нужно лишь подождать: Россиянам назвали законные способы вдвое увеличить пенсию

По его словам, если оформить страховую пенсию на пять лет позже установленного срока, фиксированная часть выплаты увеличится в 1,36 раза, а начисленные пенсионные баллы — в 1,45 раза. При десятилетней же отсрочке коэффициенты составят уже 2,11 и 2,32 соответственно.
«Выйдя на пенсию через десять лет, размер выплат вырастает более чем в два раза», — рассказал эксперт агентству «Прайм».
А те, кто может позволить себе регулярно откладывать средства и участвовать в программе долгосрочных сбережений, претендуют ещё и на поддержку государства.
«Государство готово добавить до 36 тысяч рублей в год к вкладам граждан, страхует их накопления, а в экстренных случаях позволяет досрочно вернуть свои деньги без потери дохода», — пояснил Виноградов.
Для участия в программе необходимо заключить договор с одним из некоммерческих пенсионных фондов. Если же к моменту назначения пенсии не набрано достаточного стажа или пенсионных баллов, недостающие единицы можно «докупить».
Ранее Виноградов также сообщал, что в апреле пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на первые четыре дня мая, получат сразу две пенсии. Это связано с тем, что праздничные и выходные дни майских праздников переносят выплату на конец апреля. Следовательно, на счёт придут как апрельская, так и майская пенсии.