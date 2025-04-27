Нужно лишь подождать: Россиянам назвали законные способы вдвое увеличить пенсию

Ранее Виноградов также сообщал, что в апреле пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на первые четыре дня мая, получат сразу две пенсии. Это связано с тем, что праздничные и выходные дни майских праздников переносят выплату на конец апреля. Следовательно, на счёт придут как апрельская, так и майская пенсии.