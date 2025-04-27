Guardian: письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тысяч

В материале уточняется, что послание, написанное полковником Арчибальдом Грейсом, который путешествовал первым классом, ушло с молотка за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов). В письме Грейс делился своими первыми впечатлениями о судне, отмечая: «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, чтобы вынести окончательный вердикт».