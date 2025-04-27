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Guardian: письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тысяч

Стоимость проданного письма в пять раз превысила стартовую цену.

Источник: Аргументы и факты

Письмо пассажира, пережившего крушение «Титаника», было продано на аукционе за почти 400 тысяч долларов, сообщает газета The Guardian.

В материале уточняется, что послание, написанное полковником Арчибальдом Грейсом, который путешествовал первым классом, ушло с молотка за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов). В письме Грейс делился своими первыми впечатлениями о судне, отмечая: «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, чтобы вынести окончательный вердикт».

Издание отмечает, что стоимость проданного письма в пять раз превысила стартовую цену и установила рекорд среди всех известных писем, связанных с «Титаником».

Ранее часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, которые стали символом спасения более 700 пассажиров лайнера «Титаник», были проданы на аукционе за два миллиона долларов.