Guardian: письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тысяч

Письмо пассажира, пережившего крушение «Титаника», было продано на аукционе за почти 400 тысяч долларов, сообщает газета The Guardian.
В материале уточняется, что послание, написанное полковником Арчибальдом Грейсом, который путешествовал первым классом, ушло с молотка за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов). В письме Грейс делился своими первыми впечатлениями о судне, отмечая: «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, чтобы вынести окончательный вердикт».
Издание отмечает, что стоимость проданного письма в пять раз превысила стартовую цену и установила рекорд среди всех известных писем, связанных с «Титаником».
Ранее часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, которые стали символом спасения более 700 пассажиров лайнера «Титаник», были проданы на аукционе за два миллиона долларов.