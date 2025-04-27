Более 2,4 тысячи южноуральцев получили право на досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию имеют несколько категорий граждан. Во-первых, работники опасных и вредных производств: металлурги, горняки, машиностроители и сотрудники иных профессий, связанных с тяжелыми условиями труда. Учет специального стажа осуществляется на основании уплаты работодателем дополнительных страховых взносов по спецтарифу. Во-вторых, педагоги, медработники, водители общественного транспорта, железнодорожники, шахтеры, летчики-испытатели. Требуется наличие установленного специального стажа и пенсионных коэффициентов. В-третьих, лица, отработавшие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. В-четвертых, обладатели длительного трудового стажа. Речь идет о мужчинах со стажем 42 года и женщинах с 37 годами работы. В-пятых, многодетные родители и семьи с детьми-инвалидами. Матери троих детей — с 57 лет, четверых — с 56, пятерых и более — с 50 лет. В-шестых, один из родителей ребенка-инвалида (при условии воспитания до 8 лет) — женщины с 50 лет, мужчины с 55. Наконец, безработные граждане. Возможность досрочного оформления пенсии на 2 года раньше срока при отсутствии вариантов трудоустройства (по инициативе службы занятости).