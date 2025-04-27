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Редко моргает и просит о странном: вот как распознать дипфейк

В МВД назвали неестественную интонацию признаком дипфейка.

Источник: Комсомольская правда

В МВД РФ дали рекомендации, как отличить дипфейк от оригинального видео, чтобы не попасть на удочку мошенников. Признаки дипфейка перечисляет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Сообщается, что фальшивые видео, созданные при помощи искусственного интеллекта (дипфейки) отличаются неестественной, «роботизированной» интонацией речи. Часто движение губ изображенного человека не синхронизировано с его речью, он редко моргает и совершает неестественные жесты. Также насторожить должны нетипичные просьбы, с которыми ранее человек, от имени которого прислано видео, к вам не обращался.

Тем временем эксперты предупреждают, что мошенники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что в России значительно выросло количество дипфейков, причем значительная их часть связана с политической и экономической сферой.

Как защитить свои финансы от дипфейк-технологий, читайте здесь на KP.RU.