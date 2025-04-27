Редко моргает и просит о странном: вот как распознать дипфейк

Сообщается, что фальшивые видео, созданные при помощи искусственного интеллекта (дипфейки) отличаются неестественной, «роботизированной» интонацией речи. Часто движение губ изображенного человека не синхронизировано с его речью, он редко моргает и совершает неестественные жесты. Также насторожить должны нетипичные просьбы, с которыми ранее человек, от имени которого прислано видео, к вам не обращался.