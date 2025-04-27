Ночные заморозки и порывистый ветер. Прогноз погоды на 27 апреля в Беларуси

В Белгидромете предупредили, что в ночь на понедельник, 28 апреля, на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, −5°С, в Минске — −1..-3°С.
Прогноз погоды по регионам:
Минск. +9..+11°C. Переменная облачность. Без осадков;
Брест. +11..+13°C. Небольшая облачность. Без осадков;
Витебск. +7..+9°C. Переменная облачность. Без осадков;
Гомель. +8..+10°C. Переменная облачность. Без осадков;
Гродно. +11..+13°C. Небольшая облачность. Без осадков;
Могилев. +8..+10°C. Переменная облачность. Без осадков.