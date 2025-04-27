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Ночные заморозки и порывистый ветер. Прогноз погоды на 27 апреля в Беларуси

В воскресенье, 27 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы могут достигать 14 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Смартпресс

В Белгидромете предупредили, что в ночь на понедельник, 28 апреля, на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, −5°С, в Минске — −1..-3°С.

Прогноз погоды по регионам:

Минск. +9..+11°C. Переменная облачность. Без осадков;

Брест. +11..+13°C. Небольшая облачность. Без осадков;

Витебск. +7..+9°C. Переменная облачность. Без осадков;

Гомель. +8..+10°C. Переменная облачность. Без осадков;

Гродно. +11..+13°C. Небольшая облачность. Без осадков;

Могилев. +8..+10°C. Переменная облачность. Без осадков.