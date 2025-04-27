Россиянам перечислили главные плюсы для здоровья от работы на даче

Садоводство — это не просто про грядки и урожай. Работа на даче может заметно улучшить здоровье и даже сохранить ясность ума в пожилом возрасте. Об этом KP.RU рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Сотская.
— Свой сад, работа в нем положительно сказывается на довольстве жизнью — к подобным результатом пришло много исследований. К тому же это отличный способ поднять уровень физической активности, да еще и на свежем воздухе, что хорошо во всех смыслах. Возможность получения урожая снижает уровень тревожности, — отметила эксперт.
Специалист перечислила плюсы для здоровья от работы в саду. По ее словам, подобная активность помогает бороться со стрессом, поднимает настроение и формирует ощущение достигнутой цели.
— Увлечение садоводством это, несомненно, многопрофильное интеллектуальное занятие, которое требует постоянного повышения уровня знаний и расширения кругозора человека, который этим занимается. Все это и помогает сохранению когнитивных качеств пожилого человека, — добавила биолог.
Кроме того, садоводы чаще социально активны. Они общаются в интернете, посещают лекции и участвуют в выставках. Все это влияет на качество жизни.