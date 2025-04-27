Россиянам перечислили главные плюсы для здоровья от работы на даче

— Свой сад, работа в нем положительно сказывается на довольстве жизнью — к подобным результатом пришло много исследований. К тому же это отличный способ поднять уровень физической активности, да еще и на свежем воздухе, что хорошо во всех смыслах. Возможность получения урожая снижает уровень тревожности, — отметила эксперт.