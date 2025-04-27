Мадрид утопает в отходах из-за забастовки коммунальщиков, власти бьют тревогу

Улицы испанской столицы погрязли в мусоре. Напомним, что шесть дней назад коммунальщики объявили забастовку и прекратили вывоз отходов, что уже вызвало серьёзные неудобства в центре города и на популярных у туристов маршрутах. По данным газеты El Mundo, полные баки и стойкий неприятный запах вынуждают прохожих сокращать прогулки и менять планы экскурсий.