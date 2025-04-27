Мадрид утопает в отходах из-за забастовки коммунальщиков, власти бьют тревогу

25 апреля городской совет Мадрида выступил с жёсткой реакцией: субподрядчикам, отвечавшим за вывоз мусора, был выписан штраф в размере 1,6 млн евро за невыполнение минимальных обязательств. В документе муниципалитет призвал профсоюзы работников коммунального сектора незамедлительно сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее восстановить вывоз отходов и нормальную санитарную обстановку в городе.
«Мы требуем от компаний и профсоюзов немедленно прийти к соглашению. Если минимальные услуги не будут оказаны, в понедельник мэрия начнёт уборку мусора своими силами», — написал мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда в соцсетях.
А между тем в России к мобильному приложению «Водитель ТКО» присоединились 85 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев на заседании штаба по организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами.