Зубец: McDonald’s мог уже начать подготовку к возвращению в Россию

Компания McDonald s подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Как пояснил в разговоре с aif.ru доктор экономических наук Алексей Зубец, этот шаг может свидетельствовать как о возможной подготовке к возвращению бренда на российский рынок, так и о защите прав на бренд.
«С одной стороны, это может быть часть подготовки к возврату Макдональдса в Россию, а с другой стороны — просто история, связанная с глобальной защитой своего товарного знака», — сказал эксперт.
Он также напомнил, что подобные действия являются стандартной практикой для крупных международных компаний.
«Любая крупная глобальная компания регистрирует свой торговый знак по всей земле, во всех странах мира. Как, например, случай с Икеей, которая недавно регистрировала свой товарный знак, но в ближайшие годы в Россию, скорее всего, не вернется — это слишком дорого: нужно восстанавливать сеть поставщиков, гипермаркеты. С “Макдоналдсом” все проще — у компании есть право обратного выкупа своих торговых точек», — добавил Зубец.
Он также отметил, что возвращение McDonald s на российский рынок с юридической точки зрения может занять несколько месяцев, однако фактически компании ничто не мешает начать работу уже сейчас.
«В принципе они могут вернуться хоть завтра. Будут работать по программам сети “Вкусно — и точка” и параллельно решать юридические вопросы. Серьезных проблем я здесь не вижу. А вот для оформления всех формальностей понадобятся месяцы», — отметил он.
По его словам, если McDonald’s действительно примет решение о возвращении, сеть «Вкусно — и точка» прекратит работу.