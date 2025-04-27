Зубец: McDonald’s мог уже начать подготовку к возвращению в Россию

«Любая крупная глобальная компания регистрирует свой торговый знак по всей земле, во всех странах мира. Как, например, случай с Икеей, которая недавно регистрировала свой товарный знак, но в ближайшие годы в Россию, скорее всего, не вернется — это слишком дорого: нужно восстанавливать сеть поставщиков, гипермаркеты. С “Макдоналдсом” все проще — у компании есть право обратного выкупа своих торговых точек», — добавил Зубец.