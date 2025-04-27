В Брянской и Орловской областях объявляли ракетную опасность в ночь на 27 апреля

На территории двух российских регионов объявляли ракетную опасность в ночь на воскресенье, 27 апреля. Речь идет об Орловской и Брянской областях.
Так, губернатор Орловской области Андрей Клычков разместил в Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности в 3.08. Через час двадцать минут чиновник объявил, что режим ракетной опасности отменен.
В 3.09 о ракетной опасности оповестило управление МЧС Брянской области. На территории этого региона предупреждение действовало около получаса, в 3.36 было объявлено об отбое ракетной опасности.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов ВСУ в ДНР 25 апреля ранения получили три мирных жителя, всего же территория республики за сутки была обстреляна 11 раз.
Также сообщалось, что ВСУ обстреляли дом родителей олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.
Накануне стало известно, что умерла раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка, ее сестра-близнец находится в тяжелом состоянии.