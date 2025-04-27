В Иркутской области беспилотники следят за безопасностью на кладбищах

Пока жители готовятся к поминальным дням, в Иркутской области на охрану пожарной безопасности вышли современные технологии. Инспекторы с помощью беспилотников, следят за порядком на местах захоронений с воздуха. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС региона.