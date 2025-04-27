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В Иркутской области беспилотники следят за безопасностью на кладбищах

В районах кладбищ выставлены временные пожарные посты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пока жители готовятся к поминальным дням, в Иркутской области на охрану пожарной безопасности вышли современные технологии. Инспекторы с помощью беспилотников, следят за порядком на местах захоронений с воздуха. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС региона.

— В районах кладбищ выставлены временные пожарные посты. Также на контроле — противопожарное состояние 627 территорий садоводств, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Там работа проводится повсеместно, — поделились в ведовстве.

В Куйбышевском районе областного центра дроны уже просканировали 10 дачных массивов. Пока серьёзных нарушений нет, но инспекторы не расслабляются: председателям вручили памятки, а для 38 дачников был проведен строгий инструктаж о правилах безопасности.