В Госдуме предупредили об угрозе для владельцев криптокошельков

По словам Немкина, следует проявлять осторожность в соцсетях и мессенджерах, поскольку аферисты могут выдавать себя за сотрудников криптоплатформ, предлагая помощь пользователям. Парламентарий также призвал подключить двухфакторную аутентификацию при входе во все криптосервисы и не вводить сид-фразу на онлайн-ресурсах.