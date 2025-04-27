В Госдуме предупредили об угрозе для владельцев криптокошельков

Фишинг является одной из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков, включая даже опытных пользователей, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Он отметил, что злоумышленники стараются получить приватные ключи, сид-фразу или данные для входа в аккаунт. Парламентарий уточнил, что чаще всего преступники используют для этого поддельные сайты, которые маскируются под популярные криптовалютные платформы.
«Достаточно ввести свои данные на таком сайте, и доступ к кошельку оказывается в руках злоумышленников. Чтобы избежать фишинга, необходимо всегда проверять адреса сайтов, на которые ведут ссылки», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Немкина, следует проявлять осторожность в соцсетях и мессенджерах, поскольку аферисты могут выдавать себя за сотрудников криптоплатформ, предлагая помощь пользователям. Парламентарий также призвал подключить двухфакторную аутентификацию при входе во все криптосервисы и не вводить сид-фразу на онлайн-ресурсах.
Он напомнил, что реальные платформы никогда не запрашивают такую информацию.
Кроме того, депутат посоветовал использовать аппаратные криптокошельки, которые хранят ключи в изолированной среде. Немкин предупредил, что злоумышленники продолжают усложнять фишинговые схемы.
Напомним, ранее стало известно, что в марте 2025 года в российском сегменте интернета был зафиксирован значительный рост распространения вредоносного программного обеспечения (ВПО). По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, количество обращений о таких инцидентах составило 1141, что в 2,5 раза больше, чем было в феврале.