Две трехдневные рабочие недели ждут омичей на майские праздники

Согласно документу, в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая предусмотрены сокращенные рабочие недели. После каждой из них россиян ждут четырехдневные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая соответственно. Выходной день 4 января перенесен на 2 мая, а воскресенье 23 февраля — на 8 мая.