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Две трехдневные рабочие недели ждут омичей на майские праздники

Об этом сообщает утвержденный правительством производственный календарь.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году жителей Омска ждут продолжительные майские выходные с двумя трехдневными рабочими неделями. Об этом говорит утвержденный правительством производственный календарь.

Согласно документу, в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая предусмотрены сокращенные рабочие недели. После каждой из них россиян ждут четырехдневные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая соответственно. Выходной день 4 января перенесен на 2 мая, а воскресенье 23 февраля — на 8 мая.

В мае 2025 года в России будет 18 рабочих и 13 выходных дней. Производственный календарь на 2025 год был утвержден Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в октябре прошлого года. Следующая сокращенная рабочая неделя запланирована на июнь в связи с празднованием Дня России.

Ранее мы писали, что омские энергетики перешли на режим повышенной готовности.