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Дерзкий автолихач устроил погоню от полиции со стрельбой в стиле GTA

Автоугонщик устроил ночную дрифт-погоню и перестрелку с сотрудниками полиции в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл поздним вечером 26 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, числившийся в угоне. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Началась погоня. Лихач увеличил скорость, грубо нарушал правила дорожного движения, создав опасность для других. На улице Капитана Беляева автомобиль остановился, водитель вышел и открыл огонь в сторону полицейских, повредив служебные автомобили.

Кадры погони на Камчатке. Видео © Telegram / SHOT.

В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Злоумышленник был ранен, задержан и госпитализирован. Полицейские не пострадали. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Ранее сообщалось о побеге подростков из социально-реабилитационного центра в Краснодарском крае. Двое влюблённых, 15-летняя девушка и 16-летний юноша, угнали автомобиль и попытались добраться до Сочи. Во время погони они едва не сбили сотрудника КПП и разбили автомобиль.