Дерзкий автолихач устроил погоню от полиции со стрельбой в стиле GTA

Ранее сообщалось о побеге подростков из социально-реабилитационного центра в Краснодарском крае. Двое влюблённых, 15-летняя девушка и 16-летний юноша, угнали автомобиль и попытались добраться до Сочи. Во время погони они едва не сбили сотрудника КПП и разбили автомобиль.