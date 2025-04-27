Дмитрий Демешин поздравил хабаровчан с Днем российского парламентаризма

В своей речи он отметил, что в регионе уже налажены грамотная работа и продуктивное взаимодействие всех ветвей власти друг с другом. Происходит плотное сотрудничество с каждой из двух палат Парламента, а региональное законодательство активно развивается. По мнению главы, для края важны его люди-избиратели: участники СВО, семьи с детьми, молодежь, ветераны и их близкие.
«Желаю народным избранникам и впредь плодотворно трудиться на благо своих поселений, районов, округов, регионов и всей нашей огромной России!» — подытожил Дмитрий Демешин.
Начиная с 2012 года, День российского парламентаризма ежегодно празднуют 27 апреля. Дата приурочена к началу работы первой Государственной Думы в 1906 году.