Дмитрий Демешин поздравил хабаровчан с Днем российского парламентаризма

В своей речи он отметил, что в регионе уже налажены грамотная работа и продуктивное взаимодействие всех ветвей власти друг с другом. Происходит плотное сотрудничество с каждой из двух палат Парламента, а региональное законодательство активно развивается. По мнению главы, для края важны его люди-избиратели: участники СВО, семьи с детьми, молодежь, ветераны и их близкие.