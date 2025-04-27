Природный антибиотик: Врач объяснила Life.ru, почему стоит съесть редьку прямо сейчас

По словам эксперта, редька отличается содержанием активных соединений, которые стимулируют кровообращение в капиллярах и положительно влияют на работу всех органов. Стоит отметить, что чем острее вкус у плода, тем он полезнее.
«Основная польза редьки заключается в эфирных маслах, которые придают ей характерную горечь. Эти вещества — природные фитонциды, действующие как натуральные антибиотики. Они эффективно уничтожают патогенные микроорганизмы, благодаря чему редька отличается выраженными противовирусными свойствами», — отметила Устинова.
Также редька богата кремнием, который важен для здоровья кожи, а её потребление в объёме 100 граммов может покрыть треть суточной потребности в витамине С, что делает корнеплод ценным продуктом для поддержания естественного здоровья кожного покрова.
«Редька отличается низкой калорийностью и отлично вписывается в диетическое питание. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять её с осторожностью или вовсе исключить из рациона», — сказала врач Life.ru.
Среди различных видов редьки наибольшими полезными свойствами обладает чёрная редька, которая, помимо прочего, отличается остротой вкуса. Впрочем, несмотря на достоинства продукта, перед включением редьки в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.
А ранее Life.ru выяснил, почему стоит отказаться от употребления сладкой газировки. Как отмечают эксперты, основная опасность таких напитков кроется в высоком содержании добавленного сахара, что может спровоцировать диабет и сердечно-сосудистые заболевания.