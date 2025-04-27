Природный антибиотик: Врач объяснила Life.ru, почему стоит съесть редьку прямо сейчас

Природный антибиотик, источник кремния и настоящий клондайк витаминов и минералов. Всё это — о редьке, которая должна быть в рационе каждого человека, что заботится о своём здоровье. О полезных свойствах корнеплода Life.ru рассказала терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова.