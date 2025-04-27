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Регистрация товарного знака McDonald’s может занять больше полугода

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Источник: Аргументы и факты

McDonald s ушел с российского рынка в мае 2022 года, но только в декабре 2024 года подал заявку на регистрацию своего товарного знака в Роспатент. Эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов заявил aif.ru, что этот шаг стал важным индикатором возможного возвращения бренда в Россию, хотя многие вопросы остаются открытыми.

По словам эксперта, подача заявки на товарный знак не является прямым свидетельством скорого возвращения McDonald s в страну.

«Это распространенная практика: зарубежные бренды подают заявки, чтобы оставить за собой права на название в стране — защитить свою интеллектуальную собственность», — пояснил он, добавив, что примером таких действий являются компании IKEA, Rolex и Chanel.

Однако, несмотря на это, процесс регистрации и подтверждения прав занимает значительное время, что объясняет задержку с подачей заявки.

«Процесс регистрации, обновления и подтверждения прав может занимать очень много времени. Это видно по четырем месяцам, за которые заявку только приняли к рассмотрению. Естественно, брендам нужно учитывать это и подавать документы заблаговременно, а не когда до конца прав останется полгодав», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, возвращение McDonald s может быть связано с изменениями в международной политической ситуации.

«Во-первых, ослабло негативное давление на международные компании в сфере контактов с Россией. Во-вторых, российские компании, занявшие место ушедших зарубежных брендов, успешно развиваются и укрепляются», — отметил Юрий Богомолов.

Что касается конкретных сроков возвращения McDonald s в Россию, то, по мнению эксперта, вероятно, это не произойдет в ближайшем будущем. Однако, с учетом изменений на рынке и ослабления международных санкций, вероятность возвращения компании в Россию существует в обозримой перспективе.

«Скорее всего не в этом году, но в обозримом будущем. Как будет происходить возвращение — вопрос открытый, можно только предполагать: либо выкупит все активы обратно за очень большие деньги (такая функция оговаривалась изначально), либо договорится с “Вкусно — и точка” о каком-либо формате совместного развития на нашем рынке. Либо попытается покорить его заново и параллельно, но такой вариант кажется слишком дорогим, сложным, а вероятность успеха крайне мала», — заключил Богомолов.