Регистрация товарного знака McDonald’s может занять больше полугода

McDonald s ушел с российского рынка в мае 2022 года, но только в декабре 2024 года подал заявку на регистрацию своего товарного знака в Роспатент. Эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов заявил aif.ru, что этот шаг стал важным индикатором возможного возвращения бренда в Россию, хотя многие вопросы остаются открытыми.
По словам эксперта, подача заявки на товарный знак не является прямым свидетельством скорого возвращения McDonald s в страну.
Однако, несмотря на это, процесс регистрации и подтверждения прав занимает значительное время, что объясняет задержку с подачей заявки.
«Процесс регистрации, обновления и подтверждения прав может занимать очень много времени. Это видно по четырем месяцам, за которые заявку только приняли к рассмотрению. Естественно, брендам нужно учитывать это и подавать документы заблаговременно, а не когда до конца прав останется полгодав», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, возвращение McDonald s может быть связано с изменениями в международной политической ситуации.
«Во-первых, ослабло негативное давление на международные компании в сфере контактов с Россией. Во-вторых, российские компании, занявшие место ушедших зарубежных брендов, успешно развиваются и укрепляются», — отметил Юрий Богомолов.
Что касается конкретных сроков возвращения McDonald s в Россию, то, по мнению эксперта, вероятно, это не произойдет в ближайшем будущем. Однако, с учетом изменений на рынке и ослабления международных санкций, вероятность возвращения компании в Россию существует в обозримой перспективе.
«Скорее всего не в этом году, но в обозримом будущем. Как будет происходить возвращение — вопрос открытый, можно только предполагать: либо выкупит все активы обратно за очень большие деньги (такая функция оговаривалась изначально), либо договорится с “Вкусно — и точка” о каком-либо формате совместного развития на нашем рынке. Либо попытается покорить его заново и параллельно, но такой вариант кажется слишком дорогим, сложным, а вероятность успеха крайне мала», — заключил Богомолов.