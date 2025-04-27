Регистрация товарного знака McDonald’s может занять больше полугода

«Скорее всего не в этом году, но в обозримом будущем. Как будет происходить возвращение — вопрос открытый, можно только предполагать: либо выкупит все активы обратно за очень большие деньги (такая функция оговаривалась изначально), либо договорится с “Вкусно — и точка” о каком-либо формате совместного развития на нашем рынке. Либо попытается покорить его заново и параллельно, но такой вариант кажется слишком дорогим, сложным, а вероятность успеха крайне мала», — заключил Богомолов.