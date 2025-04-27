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Верховный суд РФ признал ничтожным оформленный мошенниками кредит

Преступники оформили на пострадавшую кредит на сумму 265,5 тысячи рублей.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд России признал недействительным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка, сообщает ТАСС.

Преступники переподключили номер телефона жертвы и оформили кредит на сумму 265,5 тысячи рублей от её имени. В ходе расследования возбужденного уголовного дела подозреваемый был установлен и объявлен в розыск. При этом три суда ранее усмотрели в действиях клиента признаки неосторожности при использовании электронной подписи и технических средств.

Однако Верховный суд поддержал пострадавшую сторону, подчеркнув обязанность банка усиливать меры безопасности при дистанционном оформлении кредитов. Суд также обратил внимание, что сразу после одобрения кредита банк перевел средства третьему лицу.

Ранее в МВД РФ сообщили, что тем, на кого был оформлен кредит следует обращаться в суд с претензией к банковской организации. В такой ситуации есть большой шанс выиграть дело.