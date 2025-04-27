Верховный суд РФ признал ничтожным оформленный мошенниками кредит

Преступники переподключили номер телефона жертвы и оформили кредит на сумму 265,5 тысячи рублей от её имени. В ходе расследования возбужденного уголовного дела подозреваемый был установлен и объявлен в розыск. При этом три суда ранее усмотрели в действиях клиента признаки неосторожности при использовании электронной подписи и технических средств.