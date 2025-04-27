Врач предупредила о неожиданных причинах эпилептических приступов

Эпилепсия — одно из самых загадочных заболеваний. Ее приступы могут быть спровоцированы целым рядом факторов, которые далеко не всегда очевидны. Об этом KP.RU рассказала Нина Пантина, врач функциональной диагностики, врач — невролог, младший научный сотрудник отдела эпилепсии и пароксизмальных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ.
— Мелькающий свет, глубокое дыхание, закрывание глаз, а в отдельных случаях даже чтение или прием пищи, звуки, тоже могут провоцировать приступы. Наибольшая вероятность вызвать приступ есть у света, мелькающего с частотой от 8 до 25 герц. Людям с эпилепсией с осторожностью стоит относиться к дискотекам, — отметила медик.
По словам специалиста, иногда приступ могут вызвать даже мультфильмы. Необычный случай был зафиксирован в Японии, когда мультсериал «Покемон» стал причиной эпилептических приступов у детей. В одной из серий был показан взрыв, сопровождавшийся мельканием красных и синих полос с частотой 12 герц.
Пантина подчеркнула, что современные устройства, такие как смартфоны и телевизоры, имеют безопасную частоту обновления экрана, более 100 герц. Они не представляют угрозы.