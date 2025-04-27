Врач предупредила о неожиданных причинах эпилептических приступов

По словам специалиста, иногда приступ могут вызвать даже мультфильмы. Необычный случай был зафиксирован в Японии, когда мультсериал «Покемон» стал причиной эпилептических приступов у детей. В одной из серий был показан взрыв, сопровождавшийся мельканием красных и синих полос с частотой 12 герц.