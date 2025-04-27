The Economist написала о «последнем зашифрованном послании папы римского»

Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы римского) на время своего понтификата принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев. «Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение; в наши дни у нас не очень хорошие отношения с творением, не так ли? Это человек, который дает нам дух мира, бедный человек… Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!» — пояснял понтифик.