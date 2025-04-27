The Economist написала о «последнем зашифрованном послании папы римского»

В духовном завещании папы римского Франциска проглядывалось послание об истинном месте его церкви «на задворках общества», пишет The Economist в статье «Последнее зашифрованное послание папы римского».
Понтифик распорядился, чтобы его захоронили в простой гробнице без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана с единственной надписью Franciscus.
Economist отмечает, что незадолго до смерти Франциск потратил «почти все оставшиеся у него деньги» — около €200 тыс. (примерно $225 тыс.), чтобы погасит ипотеку на макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.
Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы римского) на время своего понтификата принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев. «Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение; в наши дни у нас не очень хорошие отношения с творением, не так ли? Это человек, который дает нам дух мира, бедный человек… Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!» — пояснял понтифик.
Бергольо еще в 1992 году, когда его посвятили в епископы, отказался от богатых апартаментов, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил еду. Про свой аскетичный образ жизни он говорил: «Мои люди бедны, и я один из них».
Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Накануне он поздравил христиан с Пасхой. Причиной смерти понтифика стал инсульт, сообщил Ватикан. В феврале—марте Франциск проходил лечение в клинике из-за двусторонней пневмонии, состояние его здоровья вызывало опасения.
26 апреля прошли похороны понтифика. В церемонии участвовали десятки мировых лидеров, в том числе президенты США Дональд Трамп, Франции Эмманюэль Макрон, Украины Владимир Зеленский. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.
Выборы нового папы римского пройдут через 15−20 дней после смерти папы в ходе конклава.