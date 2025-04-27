Суд оштрафовал Константина Райкина за несвоевременное предоставление данных

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московский суд оштрафовал ректора «Высшей школы сценических искусств» Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Являясь ректором “Высшая школа сценических искусств”… не представил своевременно отчетность формы ЕФС-1… а представил ее с нарушением срока», — сказано в документах.
В судебное заседание Райкин не явился. Уточняется, что он был извещен надлежащим образом о дате и времени заседания и не сообщал об уважительных причинах неявки.
Сумма назначенного Райкину штрафа не уточняется. По пункту 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей.