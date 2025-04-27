Богомолов озвучил, что будет с «Вкусно — и точка» если вернется McDonald’s

В случае возвращения McDonald s в Россию судьба бренда «Вкусно — и точка» остается под вопросом. Об этом заявил aif.ru эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов, анализируя подачу американской компанией заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте.
McDonald s покинул российский рынок в мае 2022 года. Заявку на регистрацию товарного знака компания подала только в декабре 2024 года. Сейчас ее приняли к рассмотрению, и, по мнению эксперта, нет сомнений, что ее одобрят, так как все права на ключевые бренды в России до сих пор принадлежат McDonald s.
«Что касается “Вкусно — и точка”, то ситуация остается непростой. После ухода McDonald s бизнес был продан предпринимателю Александру Говору с правом последующего выкупа обратно. По данным на начало 2024 года, Говору принадлежит 51% акций компании», — рассказал Богомолов.
Он также подчеркнул, что развитие событий может пойти по нескольким сценариям.
«McDonald s вернется параллельно с “Вкусно — и точка”, сосуществуя на рынке, McDonald s выкупит сеть обратно за значительную сумму, “Вкусно — и точка” станет официальным мастер-франчайзи McDonald s в России и некоторых странах СНГ. В то, что McDonald s когда-нибудь вернется в Россию, сомнений нет. Но каким образом это произойдет — пока открытый вопрос», — пояснил эксперт.
Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что McDonald’s может вернуться на российский рынок, однако переоценивать значение подачи заявки на регистрацию товарного знака не стоит.