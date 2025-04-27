Богомолов озвучил, что будет с «Вкусно — и точка» если вернется McDonald’s

McDonald s покинул российский рынок в мае 2022 года. Заявку на регистрацию товарного знака компания подала только в декабре 2024 года. Сейчас ее приняли к рассмотрению, и, по мнению эксперта, нет сомнений, что ее одобрят, так как все права на ключевые бренды в России до сих пор принадлежат McDonald s.