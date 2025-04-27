Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро южноуральцев получили федеральные награды

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В числе награжденных — пять жителей Челябинской области. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Южноуральской панорамы

Одним из награжденных стал механик АО «Трест Магнитострой» Алексей Аитов. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу.

Также отмечены Станислав Андриевских и Игорь Гладышев — заведующие отделениями Центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинской области. Они получили аналогичную награду за вклад в развитие здравоохранения.

Валерию Смирнову присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Ранее он занимал должность руководителя аппарата администрации Челябинска.

Начальник поисково-спасательного отряда в Троицке Николай Лаврентьев получил звание «Заслуженный спасатель РФ». Его отметили за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.