Пятеро южноуральцев получили федеральные награды

Одним из награжденных стал механик АО «Трест Магнитострой» Алексей Аитов. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу.
Также отмечены Станислав Андриевских и Игорь Гладышев — заведующие отделениями Центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинской области. Они получили аналогичную награду за вклад в развитие здравоохранения.
Валерию Смирнову присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Ранее он занимал должность руководителя аппарата администрации Челябинска.
Начальник поисково-спасательного отряда в Троицке Николай Лаврентьев получил звание «Заслуженный спасатель РФ». Его отметили за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.