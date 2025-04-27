Перечислены категории людей, которых можно привлечь к работе в майские праздники

В компании разъяснили, что к работникам, которых можно привлечь к работе в выходные и праздничные дни только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний, относятся инвалиды, женщины с детьми до трех лет, родители или опекуны детей-инвалидов. Об этом рассказали эксперты «Авито Работа» в беседе с RT. В этот перечень также входят граждане, осуществляющие уход за родственниками, нуждающимися в медицинской помощи по заключению врачей, и те родители, которые в одиночку воспитывают детей младше 14 лет. Помимо них, в список входят опекуны детей, не достигших 14-летнего возраста, и родители таких детей, если второй родитель трудится вахтовым методом.