Голос Степашки и Хрюши: Умерла Светлана Харлап, озвучившая десятки героев мультфильмов и телепередач

Также сообщалось, что актриса Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. В последние годы она боролась с тяжелым заболеванием. Первые сообщения об онкологии у Добровольской появились несколько лет назад, когда артистка заметно похудела. За годы своей карьеры Добровольская сыграла множество значимых ролей в театре и кино.