Голос Степашки и Хрюши: Умерла Светлана Харлап, озвучившая десятки героев мультфильмов и телепередач

Актриса Светлана Харлап скончалась на 85-м году жизни. О ее смерти стало известно в субботу, 26 апреля из сообщения пресс-службы РАМТ.
Голос Светланы Харлап прекрасно знаком тысячам российских детей: она озвучивала кукольных персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Степашку, Хрюшу и Каркушу. Также Харлап участвовала в телепрограмме для детей «АБВГДейка».
В 1964 году Светлана Харлап окончила Драматическую студию при Центральном детском театре, в 1970 году получила еще одно образование на театроведческом факультете ГИТИСа. Она проработала в театре более 55 лет, в ее активе множество ролей.
Кроме театральной деятельности, Светлана Харлап была актрисой озвучки и дубляжа. Ее голосом говорили персонажи десятков мультфильмов и мультсериалов, также она дублировала на русский язык зарубежные ленты, озвучивала рекламные ролики и даже компьютерные игры.
Семь интересных фактов о передаче «Спокойной ночи, малыши», персонажей которой озвучивала Светлана Харлап, здесь на KP.RU.
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