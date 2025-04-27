Задержанный по делу о подрыве генерала Москалика дал признательные показания

Согласно показаниям Кузина, он был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года в Киевской области. Под кураторством некоего «Вадима» в сентябре 2023-го переехал в Москву. В ноябре 2024 года подозреваемый заселился в квартиру в том же доме, где проживал генерал-лейтенант, чтобы изучить его распорядок. В феврале 2025-го по указанию куратора он приобрел универсал Volkswagen, а в конце того же месяца по полученным координатам изъял из закладки видеокамеру и взрывное устройство, которое впоследствии смонтировал в багажнике автомобиля.