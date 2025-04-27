В Уфе фестиваль «Мелодии весны» открыл сезон фонтанов

«В особенный год для нашей страны мы постарались объединить два значимых события — наш ежегодный фестиваль открытия фонтанов и всероссийскую акцию “Вальс Победы”. Специально для этого на улицах города проводились бесплатные мастер-классы, на которых горожане могли научиться танцевать вальс. Сегодня уфимцы — от малышей до пожилых людей — вместе почтили память героев Великой Отечественной войны», — отметила начальник управления по культуре и искусству города Уфы Айгуль Хасанова.