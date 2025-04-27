В Уфе фестиваль «Мелодии весны» открыл сезон фонтанов

Праздничные мероприятия начались на площади Салавата Юлаева у фонтана «Курай», где в рамках программы «От истоков» выступил Сводный детско-юношеский ансамбль кураистов. Звуки курая — символа башкирского боевого духа — тронули сердца всех присутствующих.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству администрации г. Уфы, событие посетили и гости столицы. Теплый отзыв оставила участница проекта «Башкирское долголетие» из Белебея. По ее словам, группа туристов из соседнего города специально приехала в Уфу, чтобы стать частью весеннего фестиваля.
Продолжение праздника состоялось на Советской площади. Здесь стартовала программа «Вечная слава Героям», посвящённая героизму 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и её командиру Минигали Шаймуратову. На площади выступили Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», солисты театра песни «Притяжение» Городского дворца культуры и творческие коллективы Дворца культуры «Моторостроитель».
Культурная эстафета продолжилась у фонтана «Семь девушек». Зрители окунулись в волшебный мир известной легенды в рамках программы «У героев женское лицо».
На площади перед кинотеатром «Искра» заиграла «Весенняя песнь». Гостей радовали яркими номерами, угощали ароматным травяным чаем, предлагали попробовать себя в национальных играх и ремёслах.
Мелодии весны звучали и на площади имени В. И. Ленина, где торжественно запустили фонтан «Часы». Программа «Время — вперёд!» объединила скрипачей, цирковые студии и танцевальные коллективы учреждений культуры города.
Кульминацией фестиваля стал большой финальный праздник в парке культуры и отдыха «Кашкадан». На специально оборудованной сцене под открытым небом звучали любимые мелодии — от русских народных песен до джазовых композиций и ярких эстрадных номеров.
Гостей ждали выступления Сводного детско-юношеского хора «Илһам — Вдохновение» и Сводного детско-юношеского духового оркестра, творческих коллективов Театра песни «Притяжение» Городского Дворца культуры, а также специальных гостей вечера — Baby Ti и группы «Дервиш-хан».
Увидеть первые в этом году залпы светомузыкального фонтана пришло много горожан и гостей столицы. Для всех желающих подготовлена познавательно-игровая программа от массовых библиотек Уфы «Вдохновение великой Победы»: викторины, поэтические микрофоны и мастер-классы.
Фестиваль «Мелодии весны» — лауреат XIII международного финала премии Russian Event Awards, что подтверждает статус Уфы как одного из центров событийного туризма России. В течение дня на пяти ключевых площадках Уфы звучал «Майский вальс», и каждый желающий, независимо от возраста и подготовки, мог присоединиться к Всероссийской акции «Вальс Победы».
«В особенный год для нашей страны мы постарались объединить два значимых события — наш ежегодный фестиваль открытия фонтанов и всероссийскую акцию “Вальс Победы”. Специально для этого на улицах города проводились бесплатные мастер-классы, на которых горожане могли научиться танцевать вальс. Сегодня уфимцы — от малышей до пожилых людей — вместе почтили память героев Великой Отечественной войны», — отметила начальник управления по культуре и искусству города Уфы Айгуль Хасанова.