Улицы Мадрида оказались погребены под слоем мусора из-за забастовки

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников коммунальных служб. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями зашли в тупик, в результате чего отходы скапливаются не только в жилых кварталах, но и в популярных у туристов местах.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда объявил о наложении штрафа в размере 1,6 миллиона евро на компании-подрядчики за нарушение условий договора по уборке города. Он подчеркнул, что власти не допустят, чтобы горожане страдали из-за неспособности сторон прийти к соглашению.
Градоначальник также заявил, что в случае дальнейшего бездействия мусор будут убирать силами мэрии, чтобы обеспечить порядок и чистоту на улицах испанской столицы.
Ранее сообщалось, что в Бирмингеме на фоне затянувшейся забастовки мусорщиков улицы оказались завалены отходами, а крысы, по размеру сравнимые с кошками, стали привычным явлением.