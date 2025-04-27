Улицы Мадрида оказались погребены под слоем мусора из-за забастовки

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников коммунальных служб. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями зашли в тупик, в результате чего отходы скапливаются не только в жилых кварталах, но и в популярных у туристов местах.