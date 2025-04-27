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Улицы Мадрида оказались погребены под слоем мусора из-за забастовки

Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями зашли в тупик.

Источник: Аргументы и факты

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников коммунальных служб. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями зашли в тупик, в результате чего отходы скапливаются не только в жилых кварталах, но и в популярных у туристов местах.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда объявил о наложении штрафа в размере 1,6 миллиона евро на компании-подрядчики за нарушение условий договора по уборке города. Он подчеркнул, что власти не допустят, чтобы горожане страдали из-за неспособности сторон прийти к соглашению.

Градоначальник также заявил, что в случае дальнейшего бездействия мусор будут убирать силами мэрии, чтобы обеспечить порядок и чистоту на улицах испанской столицы.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме на фоне затянувшейся забастовки мусорщиков улицы оказались завалены отходами, а крысы, по размеру сравнимые с кошками, стали привычным явлением.