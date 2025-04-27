Психолог Яушева назвала пять способов борьбы с перееданием из-за стресса

«Физический голод приходит постепенно, связан с телесными ощущениями — урчанием в животе, слабостью, пустотой в желудке, — а прием пищи приводит к ощущению насыщения. Психологический голод возникает резко, часто после триггера, например, стресса, конфликта или усталости. Он связан с конкретной едой — “хочу сладкого, соленого” — и не сопровождается телесными признаками. Человеку сложно ответить себе на вопрос, действительно ли он голоден», — пояснила специалист.